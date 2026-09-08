Институт языкознания РАН сообщил о многоязычии Дагестана

Дагестан признан самым многоязычным регионом России с более чем 50 языками. Ольга Казакевич из Института языкознания РАН подтвердила этот факт, отметив, что это треть всех языков страны.
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