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«При таком коммунизме жить согласен! Но свободы там меньше». Большое интервью Яровинского о Китае и Слуцком

«При таком коммунизме жить согласен! Но свободы там меньше». Большое интервью Яровинского о Китае и Слуцком

После первого сезона в «Шанхай Шэньхуа».Год назад Леонид Слуцкий возглавил третий иностранный клуб в своей карьере — китайский «Шанхай Шеньхуа».

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