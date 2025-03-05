В Харькове сотрудники военкомата стреляли в военнообязанного

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) стреляли в военнообязанного и разбили стекла в его автомобиле, пытаясь насильно мобилизовать мужчину в украинском городе Харькове.
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