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В России появится аналог советских магазинов "Березка"

В России появится аналог советских магазинов "Березка"

В Москве и Санкт-Петербурге появятся магазины беспошлинной торговли для дипломатов, консулов, сотрудников международных компаний и членов их семей, следует из опубликованного на интернет-портале правовой информации постановления правительства.

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