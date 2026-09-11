Лукашенко анонсировал подготовку к мобилизациии в Белоруссии

Белоруссия проверит боевую готовность своей армии. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко, его слова передает агентство «БелТА».
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