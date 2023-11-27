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«Зенит» скинул «Краснодар» с 1-го места, «Юве» и «Интер» сыграли 1:1, Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби, шедевр Гарначо и другие новости

1. «Зенит» возглавил таблицу Мир РПЛ. Случилось это, потому что «Краснодар» проиграл «Уралу» (1:3) на выезде в 16-м туре.

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