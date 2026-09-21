Вот история
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Вот история

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Можно ли превратить 150 000 рублей в регулярную прибавку к пенсии с помощью ОФЗ

Можно ли превратить 150 000 рублей в регулярную прибавку к пенсии с помощью ОФЗ

Идея родилась спонтанно, когда я задумался о том, насколько неудобно получать купонный доход по облигациям всего пару раз в год.

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