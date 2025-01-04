Резервный рейс вылетел из Египта в Екатеринбург после инцидента с отказом двигателя

Резервный рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из египетского аэропорта Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург после инцидента с отказом двигателя лайнера при выполнении рейса U61876 по маршруту Шарм-эль-Шейх — Екатеринбург.
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