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Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза на тему информационной безопасности

Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза на тему информационной безопасности

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Обсуждались угрозы и вызовы информационной безопасности Российской Федерации, связанные с созданием и внедрением новых информационных технологий.

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