Новые реалии украинских храмов. Черти в алтаре

«Не зря Гоголь писал про Вия и вурдалаков в церкви» Украинским православным в этом году придется встречать Рождество в условиях «первохристианства» — то есть в атмосфере гонений, не в храмах, а в клубах, а то и вовсе — избах, которые переоборудованы в часовни и молельни.