Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 298 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • федор
    Рогуль и нацистская сволочь ты ещё живой трусливый шакал , только и квакаешь мразь из тыла . Перемерие !!!!! А уши от...Билецкий: Пехота ...
  • Наталья Котельникова
    Молодцы. Любят свою землю и флаг берегут, не боятся.The Guardian: Дан...
  • Мария
    А что Вы предлагаете? Какой-то отбор всё же должен быть, из кого выращивать элиту.Как работает прог...

Новые реалии украинских храмов. Черти в алтаре

Новые реалии украинских храмов. Черти в алтаре

«Не зря Гоголь писал про Вия и вурдалаков в церкви» Украинским православным в этом году придется встречать Рождество в условиях «первохристианства» — то есть в атмосфере гонений, не в храмах, а в клубах, а то и вовсе — избах, которые переоборудованы в часовни и молельни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх