Дом убивает квартирантов: в Рязань хотят звать "Битву экстрасенсов"

В марте под окнами высотки в Горроще обнаружили тело мужчины. Он погиб, выпав из окна. Подобный случай был здесь и летом 2023 года - тогда на земле у многоэтажки нашли тело участницы телешоу "Пацанки" Юлии Михайловой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии