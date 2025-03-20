Дом убивает квартирантов: в Рязань хотят звать "Битву экстрасенсов"

В марте под окнами высотки в Горроще обнаружили тело мужчины. Он погиб, выпав из окна. Подобный случай был здесь и летом 2023 года - тогда на земле у многоэтажки нашли тело участницы телешоу "Пацанки" Юлии Михайловой.