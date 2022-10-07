Реактивные снаряды для MLRS / HIMARS и их возможности

Несколько месяцев назад зарубежные партнеры начали передавать киевскому режиму современные реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS американского производства.
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