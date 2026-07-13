WSJ: в сообщениях диспетчерской службы по делу о смерти Грэма* есть несоответствия

Имя сенатора в переговорах медиков не упоминается, а его возраст назван с ошибкой.В сообщениях диспетчерской службы, связанных с вызовом к дому, где позже был обнаружен сенатор Линдси Грэм*, содержатся расхождения, пишет The Wall Street Journal.