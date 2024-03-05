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Под Волгоградом еще один опыт импотозамещения – начали делать пребиотики

Под Волгоградом еще один опыт импотозамещения – начали делать пребиотики

Эта продукция очень востребована не только на внутреннем, но и на мировом рынках. фото: vk.com--> На высокотехнологичном производственном агрокомплексе по глубокой переработке зерна кукурузы на севере Волгоградской области в линейку выпускаемой продукции теперь добавлены еще и пребиотики.

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