Под Волгоградом еще один опыт импотозамещения – начали делать пребиотики

Эта продукция очень востребована не только на внутреннем, но и на мировом рынках. фото: vk.com--> На высокотехнологичном производственном агрокомплексе по глубокой переработке зерна кукурузы на севере Волгоградской области в линейку выпускаемой продукции теперь добавлены еще и пребиотики.