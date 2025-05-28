Авербух и Гуменник завершили работу над произвольной программой

«На днях успешно завершили работу над новой произвольной программой Петра Гуменника. В этот раз мы вновь работали совместно с Еленой Масленниковой — моим постоянным соавтором и надежным творческим партнером, с которым нас связывают многие яркие проекты.
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