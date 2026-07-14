Политика как он...
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Политика как она есть

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Китай отреагировал на возобновление морской блокады Ирана

Китай отреагировал на возобновление морской блокады Ирана

Власти Китая выражают обеспокоенность в связи с американской военной блокадой морских портов Ирана. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь, его слова приводит ТАСС.

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