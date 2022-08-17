Российские военнослужащие стали победителями в индивидуальной гонке международного конкурса «Мастера автобронетанковой техники»

Этап проходил в рамках индивидуальной гонки, в которой соревновались военные водители легковых автомобилей 4x4, грузовых автомобилей 4x4, а также грузовых автомобилей 6x6.
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