Проект планировки Привокзальной площади для терминала ВСМ будет подготовлен до февраля 2026 года

До 21 ноября 2024 года все желающие могут подать свои предложения по проектированию Комитет по градостроительству и архитектуре опубликовал распоряжение о подготовке проекта планировки территории (ППТ) Привокзальной площади для строительства терминала высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва.