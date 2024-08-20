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Петербургский дневник

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Проект планировки Привокзальной площади для терминала ВСМ будет подготовлен до февраля 2026 года

Проект планировки Привокзальной площади для терминала ВСМ будет подготовлен до февраля 2026 года

До 21 ноября 2024 года все желающие могут подать свои предложения по проектированию Комитет по градостроительству и архитектуре опубликовал распоряжение о подготовке проекта планировки территории (ППТ) Привокзальной площади для строительства терминала высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва.

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