Автоверсты
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Автоверсты

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  • Александр Котов
    сам то читал что написал?Катализатор: удал...
  • Vitaly Arkhipov
    А может лучше пересмотреть правила, что бы не морочить головы водителям.Объезд припаркова...
  • Maxim
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Подошёл к своему автомобилю и увидел замок и цепь на ручках авто, а также записку от мошенников. Что делать

Подошёл к своему автомобилю и увидел замок и цепь на ручках авто, а также записку от мошенников. Что делать

Здравствуйте, уважаемые читатели! Подошел водитель и рассказал, что, когда он утром подошел к своей машине, он обнаружил цепь между ручкой двери его машины и ручкой двери рядом с ним, а на одном из замков было написано сообщение с просьбой о выплате 5000 юаней.

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