Hill: США могут предложить России космическую программу в обмен на мир на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп мог бы предложить России восстановить активное сотрудничество в космической сфере и присоединиться к программе «Артемида» в обмен на завершение конфликта на Украине, сообщает Hill.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии