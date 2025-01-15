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Hill: США могут предложить России космическую программу в обмен на мир на Украине

Hill: США могут предложить России космическую программу в обмен на мир на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп мог бы предложить России восстановить активное сотрудничество в космической сфере и присоединиться к программе «Артемида» в обмен на завершение конфликта на Украине, сообщает Hill.

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