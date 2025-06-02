Крымчанин завоевал серебро на международном чемпионате по греко-римской борьбе

Симферополец Никита Евтухов завоевал серебро на открытом Всероссийском турнире по греко-римской борьбе «Белые ночи», прошедшем в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы Крыма.
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