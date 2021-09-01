TeleTrade

TeleTrade

5 подписчиков

Свежие комментарии

  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 5-ти летних гособлигацийВ 11:00 GMT Мексика опубликует данные по деловой уверенности за августВ 16:00 GMT Россия опубликует данные по занятости и розниВ 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 5-ти летних гособлигацийВ 11:00 GMT Мексика опубликует данные по деловой уверенности за августВ 16:00 GMT Россия опубликует данные по занятости и розничным продажам за июльВ 18:00 GMT Россия опубликует данные по ВВП за июльИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх