Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 5-ти летних гособлигацийВ 11:00 GMT Мексика опубликует данные по деловой уверенности за августВ 16:00 GMT Россия опубликует данные по занятости и розниВ 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 5-ти летних гособлигацийВ 11:00 GMT Мексика опубликует данные по деловой уверенности за августВ 16:00 GMT Россия опубликует данные по занятости и розничным продажам за июльВ 18:00 GMT Россия опубликует данные по ВВП за июльИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .