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Сохраняем помидоры свежими круглый год. Если заморозить правильно, не слипаются и не становятся водянистыми

Закатка и засолка помидоров не дают сохранить их настоящий вкус до зимы. Здесь лучше будет воспользоваться другим способом: если заморозить томаты правильно, то они останутся будто только что сорванными с грядки, не слипнутся и не будут водянистыми.

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