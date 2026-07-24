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«Половина моих друзей мотала срок, а я выплыл»: как бывший хулиган Игорь Савочкин победил зависимость и стал звездой кино

«Половина моих друзей мотала срок, а я выплыл»: как бывший хулиган Игорь Савочкин победил зависимость и стал звездой кино

В ноябре 2021 года актер Игорь Савочкин лег в московскую больницу из-за боли в спине. Высокий, крепкий мужчина ростом под метр девяносто, мастер спорта по фехтованию, он привык переносить недомогания на ногах.

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