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Вице-премьер Патрушев ознакомился с работой Российского экологического оператора

Вице-премьер Патрушев ознакомился с работой Российского экологического оператора

Вице-премьер Дмитрий Патрушев прибыл 29 августа с визитом в ППК «Российский экологический оператор», где ознакомился с мониторингом за отраслью обращения с отходами, функционалом федеральной государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), а также с ходом строительства экопромышленных парков, создаваемых в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

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