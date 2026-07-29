Пан Роджерс на линии. Последняя встреча между Лавровым и Рубио расставила точки над «ы». И в очередной раз подтвердила то, что я годами твержу – с людоедами не договариваются.
С людоедами не договариваются
Комментарии
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Александр Каблучко
Кого ему "посоветовали", с теми и работает. Ну нету у него "личного силового круга" типа Судоплатова и многих других как в повести В. Суворова "Контроль" Холованова и Насти Стрелецкой. Яростная отрыжка "Перестройки" и лихих 90-х. Хорошо хоть семибоярщину сумел похоронить, но и выходцы "озерные" оказались не лучше
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1 м.
Elena Dmitrieva
Что за точки на «ы»? И вообще зачем это гопнический тон в изложении своего мнения в прессе? Зачем опускаться до уровня оскотинивания, считая, что народу и так сойдет?
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1 м.
Elena Dmitrieva
Песков диктует условия олигархата и элиты, ими и поставлен .
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1 м.
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