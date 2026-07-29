Медвежий угол
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Медвежий угол

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С людоедами не договариваются

С людоедами не договариваются

Пан  Роджерс  на  линии. Последняя встреча между Лавровым и Рубио расставила точки над «ы». И в очередной раз подтвердила то, что я годами твержу – с людоедами не договариваются.

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Комментарии
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Александр Каблучко
Кого ему &quot;посоветовали&quot;, с теми и работает. Ну нету у него &quot;личного силового круга&quot; типа Судоплатова и многих других как в повести В. Суворова &quot;Контроль&quot; Холованова и Насти Стрелецкой. Яростная отрыжка &quot;Перестройки&quot; и лихих 90-х. Хорошо хоть семибоярщину сумел похоронить, но и выходцы &quot;озерные&quot; оказались не лучше
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1 м.
Elena Dmitrieva
Что за точки на «ы»? И вообще зачем это гопнический тон в изложении своего мнения в прессе? Зачем опускаться до уровня оскотинивания, считая, что народу и так сойдет?
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1 м.
Elena Dmitrieva
Песков диктует условия олигархата и элиты, ими и поставлен .
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1 м.