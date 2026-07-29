С людоедами не договариваются

Александр Каблучко

Кого ему "посоветовали", с теми и работает. Ну нету у него "личного силового круга" типа Судоплатова и многих других как в повести В. Суворова "Контроль" Холованова и Насти Стрелецкой. Яростная отрыжка "Перестройки" и лихих 90-х. Хорошо хоть семибоярщину сумел похоронить, но и выходцы "озерные" оказались не лучше