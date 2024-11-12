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Царьград

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Как вычисляют перебежчиков: Полковник ФСБ рассказал о защите секретов России

Как вычисляют перебежчиков: Полковник ФСБ рассказал о защите секретов России

Полковник ФСБ рассказал о защите секретов России. Он разъяснил, как контрразведка вычисляет перебежчиков после истории предательства Максима Кузьминова.

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