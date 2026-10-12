В Виннице на фоне воздушной тревоги прогремел мощный взрыв

В Виннице в центральной части Украины на фоне воздушной тревоги прогремел мощный взрыв. Об этом пишет украинское издание «Общественное.
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