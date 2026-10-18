Саммиты Евросовета, на которых решается и определяется контурная карта еэсовской внешней политики, все больше и больше напоминают ту самую, большую палату, где каждый, взгромоздившись на кровать, может выдвинуть любую идею.
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