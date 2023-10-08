Голодные игры: на Украине начался отлов чиновников

Лев Добрый

В нашей стране их не меньше, просто у нас ситуация совершенно другая! Например, для чего покинули страну барыги и воры государственной казны, ИМ что плохо жилось в стране, жили, как КУМ КАОРОЛЮ и СВАТ МИНИСТРУ и всё таки покинули страну. Кто такой Пётр Авен, экс Министр, Банкир и казнокрад по совместительству. И таких барыг в стране огромное количество, но бежать им сейчас нет смысла, страна предков горит под натиском Палестины!👀😜😱👈