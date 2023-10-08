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Голодные игры: на Украине начался отлов чиновников

Голодные игры: на Украине начался отлов чиновников

На Украине начался отлов чиновников, которые пытаются сбежать из страны. Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что более двух тысяч чиновников не выпустили за границу с «негосударственной целью».

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Комментарии
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Лев Добрый
В нашей стране их не меньше, просто у нас ситуация совершенно другая! Например, для чего покинули страну барыги и воры государственной казны, ИМ что плохо жилось в стране, жили, как КУМ КАОРОЛЮ и СВАТ МИНИСТРУ и всё таки покинули страну. Кто такой Пётр Авен, экс Министр, Банкир и казнокрад по совместительству. И таких барыг в стране огромное количество, но бежать им сейчас нет смысла, страна предков горит под натиском Палестины!👀😜😱👈
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