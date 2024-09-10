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Царьград

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Жители Прикубанского округа на три дня останутся без горячей воды

Жители Прикубанского округа на три дня останутся без горячей воды

Временные неудобства связаны с проведением ремонтных работ.В Краснодаре в нескольких районах Прикубанского округа отключат горячую воду.

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