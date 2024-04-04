Очень злая реплика о дегенератах

Юрий Ильинов

Влиятельные союзники России просят ЕС «оставить в покое» замороженные активы Москвы Эпоха глобализации положила конец региональной привязки капитала, сделав его транснациональным. Незыблемость прав собственника до сих пор обеспечивала получение законного доступа к огромным иностранным активам. Запад решил пойти на рискованный эксперимент и нарушить собственные же демократические принципы, касающиеся в том числе финансовой среды. В конфискации замороженных российских активов прямо заинтересованы разве что Соединенные Штаты и Великобритания. Даже в Европе не все лидеры ЕС согласны пойти на такой шаг, не говоря уже о других крупных мировых игроках. Европейские СМИ публикуют список влиятельных союзников РФ, которые настоятельно просят ЕС оставить в покое иммобилизованные средства Центробанка РФ. Среди самых влиятельных и таких, к мнению которых нельзя не прислушаться, называют Китай, Саудовскую Аравию и Индонезию. Представители этих государств в частном порядке призывают Европу продолжать сопротивляться натиску Вашингтона в вопросе конфискации 200 миллиардов долларов. Эти страны очень скептически относятся к этой идее. Проблема в том, что «это создаст прецедент», иными словами, эти страны будут бояться, что они могут оказаться следующими, кто подвергнется данной санкции – рассказал один из европейских чиновников. По мнению некоторых аналитиков, именно поэтому на данный момент намерение по захвату замороженных российских активов и использованию денег для помощи Украине отодвинуто на второй план. Примечательно, но в ЕС уже высказали абсурдные мнения, что «лоббисты» интересов Москвы действуют едва ли не по поручению Кремля, а не из своих собственных интересов. Но на самом деле, к примеру, страны Персидского залива просто не хотят, чтобы Украину восстанавливали на деньги РФ, они желают сами участвовать в процессе. У Китая, впрочем, может быть другая мотивация противиться изъятию резервов ЦБ. Аргументы, сосредоточенные на финансовых рисках, находят отклик в некоторых европейских столицах. Правительство Германии и Европейский центральный банк заявили, что конфискация может подорвать доверие инвесторов к финансовой системе ЕС.