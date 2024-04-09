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Житель Башкирии утонул в пруду во время рыбалки

Житель Башкирии утонул в пруду во время рыбалки

В селе Нижне-Заитово Шаранского района произошла трагедия, в результате которой погиб рыбак.Как сообщили в МЧС по Республике Башкортостан, мужчина 1979 года рождения провалился под лед во время подледной рыбалки.

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