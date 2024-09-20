Финансист рассказал, за что банк может заблокировать ваш счет

Таких ситуаций, по словам специалиста, две Заморозка средств на банковских счетах может произойти по двум основным причинам: подозрения в незаконных операциях и непогашенные задолженности, сообщила агентству "Прайм" Светлана Фрумина, заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им.