Финансист рассказал, за что банк может заблокировать ваш счет

Таких ситуаций, по словам специалиста, две Заморозка средств на банковских счетах может произойти по двум основным причинам: подозрения в незаконных операциях и непогашенные задолженности, сообщила агентству "Прайм" Светлана Фрумина, заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им.
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