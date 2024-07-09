В Барнауле ночью за несколько часов выпала треть месячной нормы осадков

Такой "залповый ливень" подтопил четыре участка автомобильных дорог Глава Барнаула Вячеслав Франк на аппаратном совещании обсудил последствия ливня, прошедшего в городе вечером 8 июля и ночью 9 июля, сообщает мэрия.
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