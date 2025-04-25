Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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На Украине уничтожили базу медбатальона «Госпитальеры»

На Украине уничтожили базу медбатальона «Госпитальеры»

При российском ударе по Павлограду была уничтожена база медбатальона «Госпитальеры», заявила его основательница Яна Зинкевич (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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