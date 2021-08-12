Обновленный Бэтмен и социальная ПВО России

На фронте глобальной идеологической борьбы у любителей социального прогресса новая — небольшая, но важная — победа Как сообщают американские СМИ, в последнем выпуске комикса о Бэтмене "очаровательный подручный Рыцаря-в-плаще", Робин, стал голубым.