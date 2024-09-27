Осинское гнездо раздора: почему на юге Прикамья депутаты взбунтовались против мэра

Со скандала началась работа нового созыва думы Осинского городского округа. На этой неделе часть депутатов не согласилась с переносом первого заседания, на чем настаивал мэр Алексей Григорьев, и провела альтернативное собрание.
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