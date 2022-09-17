Мятущийся Казахстан: Токаев рискует стать соседом Януковича…

Новости непростые приходят из Казахстана, реформа подозрительная объявлена 1 сентября. Президент Токаев обратился к народу с очень знакомым заявлением, которое казахи и прочие граждане страны уже не раз слышали: «Для меня интересы государства превыше всего.
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