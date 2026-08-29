Плати или проиграешь: США грозят Лондону Фолклендами за скупость

США предупредили Великобританию, что откажутся от признания британского суверенитета над Фолклендскими островами, если Лондон не захочет менять позицию по военным расходам.
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