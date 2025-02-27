Пьяный ямалец порезал ножом назойливого гостя, потом вызвал ему скорую, но дверь открывать отказался

На Ямале под суд отдали местного жителя, который порезал ножом назойливого гостя. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в октябре 2024 года в городе Тарко-Сале мужчина, 1984 года рождения, распивал спиртные напитки в компании своего знакомого.