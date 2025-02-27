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Пьяный ямалец порезал ножом назойливого гостя, потом вызвал ему скорую, но дверь открывать отказался

Пьяный ямалец порезал ножом назойливого гостя, потом вызвал ему скорую, но дверь открывать отказался

На Ямале под суд отдали местного жителя, который порезал ножом назойливого гостя. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в октябре 2024 года в городе Тарко-Сале мужчина, 1984 года рождения, распивал спиртные напитки в компании своего знакомого.

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