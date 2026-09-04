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Царьград

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Президент Аргентины введет санкции против нефтяных компаний на островах

Президент Аргентины введет санкции против нефтяных компаний на островах

Президент Аргентины Хавьер Милей намерен ввести санкции против компаний, ведущих добычу нефти на Мальвинских островах.

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