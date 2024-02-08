Кулеба заявил о неспособности европейской промышленности соперничать с ВПК России

Европейская оборонная индустрия не готова конкурировать с русской.Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, выступая на совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.
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