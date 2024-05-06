Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Украинка, уехавшая в Россию, дает смачный ответ всем хейтерам, уехавшим в Европу

Украинка, уехавшая в Россию, дает смачный ответ всем хейтерам, уехавшим в Европу

Попалось видео, записанное украинской дивчиной, которая после начала конфликта уехала в Россию.

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Комментарии
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СЗ
Сергей Зайков
Молодец!
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18 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
можно конечно так писать тем , кто не попал в Еврожопу и не стал мясом в руках у Зеленского и его команде, которые за американские доллары убьют всю нацию украинцев .Тем более он Жид настоящий
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18 час.
В
Виктор
А главное доллары то,не имеют ценности.Они тоже напечатаны на фантиках..Вона какой долг у США И Африка что то засуетилась насчёт своего золотишка.....
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17 час.

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