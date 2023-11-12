Невоенный анализ-44. "На этом наши полномочия всё". 12 ноября 2023.

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Традиционный дисклеймер:Я не военный, не анонимный телеграмщик, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.

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