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Рюкзак с наркотой нетрезвый приморец спрятал на вокзале Уссурийска

Рюкзак с наркотой нетрезвый приморец спрятал на вокзале Уссурийска

На уссурийском вокзале транспортные полицейские задержали жителя Тавричанки. Выяснилось, что у входа в здание мужчина спрятал в строительном мусоре рюкзак с запрещенными веществами.

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