Информация о формировании реестра.

Информация о существенных фактах (событиях, действиях)О формировании реестра владельцев ценных бумагПолное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество ´Бобруйский кожевенный комбинат´Местонахождение эмитента213822, г.
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