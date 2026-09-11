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Трейдеры Kalshi ожидают возвращения XRP к $1,50

Трейдеры Kalshi ожидают возвращения XRP к $1,50

Участники рынка прогнозов Kalshi делают ставку на восстановление XRP до отметки $1,50 к концу сентября.

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