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Аргументы недели

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Крах иллюзий безопасного тыла «незалежной»: почему логистика запада Украины стала важной военной целью для нашего государства

Крах иллюзий безопасного тыла «незалежной»: почему логистика запада Украины стала важной военной целью для нашего государства

Появившиеся в украинских медиа кадры ударов по инфраструктуре Луцка и Звягеля, где были поражены железнодорожные составы и объекты топливно-энергетического комплекса, знаменуют собой качественный сдвиг в ходе специальной военной операции.

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Геннадий Бережнов

Режим долгое время считал неприкосновенными то, что сегодня уничтожается. А почему столько лет ему позволяли это так понимать? Гибнут в России ежедневно гражданские, гибнут военные, а мы ведём не полноценную войну. Кто то же должен  ответить за такие решения в МО?