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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Каролины» о Никишине: «У него нет контракта, работаем над поиском решения. Будет лучше, если наши разговоры останутся только между нами»

Генеральный менеджер «Каролины» Эрик Тулски прокомментировал ситуацию с отсутствием контракта у защитника команды Александра Никишина .

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